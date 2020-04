L’avversario di Ibra racconta: “Zlatan ha insultato i compagni per 90 minuti”

Zlatan è Zlatan. Ibrahimovic è sicuramente noto per i suoi gol splendidi e per non essere sicuramente un giocatore troppo accomodante da affrontare. Dominante dal punto di vista fisico, lo svedese è noto anche per i frequenti battibecchi avuti con gli avversari e non solo.

INSULTI PER 90′ – Evidentemente non dev’essere facile neppure essere un compagno di squadra di Ibrahimovic. A testimoniarlo è Florian Jungwirth, giocatore dei San Jose Earthquakes che ha sfidato lo svedese durante la sua parentesi ai Los Angeles Galaxy. Questa la sua testimonianza: “Penso sia stato nel 2018 quando abbiamo giocato per la prima volta a Stanford contro Zlatan, ha realmente insultato tutti i sui compagni di squadra. Ha urlato contro tutti per 90’, è stato semplicemente divertente”.