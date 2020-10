Laxalt promette: “Darò tutto per il Celtic, anche contro il Milan”

Diego Laxalt volta pagina. L’esterno uruguaiano ha scelto il Celtic Glasgow come nuova tappa della sua carriera dopo aver giocato al Genoa e al Milan. Proprio i rossoneri saranno i prossimi avversari del club scozzese in Europa League, ma il giocatore sembra avere le idee molto chiare, almeno a giudicare dalle sue parole al momento della presentazione: “Sono molto felice per essere arrivato in un club così famoso nel mondo. Non vedo l’ora di poter difendere questo glorioso club direttamente in campo. Cercherò di fare il mio meglio e non importa quale sarà l’avversario da battere, che sia il Milan o chiunque altro. Io sono un giocatore che dà tutto in campo quando viene scelto dal proprio allenatore. Sono molto felice di essere il primo giocatore uruguaiano del Celtic, non avrei mai pensato di essere io il primo”.