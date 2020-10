L’AZ Alkmaar pronta per il Napoli: 19 convocati e c’è anche il figlio di Gullit

C’era tanta apprensione e ancora non manca la tensione per la sfida tra AZ Alkmaar e Napoli a causa dei tanti contagi da coronavirus nella squadra olandese. Attraverso un comunicato, la squadra dei Paesi Bassi ha fatto sapere di essere pronta al viaggio in Italia con ben 19 atleti compresi 2 giovanissimi tra cui il figlio di Gullit.

L’annuncio dell’AZ Alkmaar

Con una nota apparsa sul proporio sito ufficiale e sui canali social, l’AZ Alkmaar ha comunicato che sono ben 19 i giocatori convocati per la sfida di giovedi contro il Napoli: “L’AZ si è recherà in Italia con diciannove giocatori mercoledì mattina per la gara di Europa League con il Napoli. Sono due in più rispetto alla stima fatta dall’AZ martedì. La selezione include Tijs Velthuis e Maxim Gullit”.

Presente quindi anche il giovanissimo classe 2001 Maxim Gullit figlio di Ruud, ex calciatore con un passato anche in Italia.