Le Graet si è dimesso da ruolo di presidente della Federcalcio francese

Giunto al suo quarto mandato, questo non verrà completato. La situazione era diventata sempre più complessa per lui a causa di diversi casi.

In primi le parole sul contratto di Didier Deschamps e quelle su Zidane come CT della Francia, poi, ancora più gravi, le accuse extra calcio per molestie morali e sessuali. Nello specifico era stata Sonia Souid, agente di calciatori e calciatrici, a rivelare di aver subito particolari comportamenti non desiderati tra il 2013 e il 2017.