Le scuse di Ronaldo: “I tifosi del Manchester United non meritano tutto questo”

Il numero 7 dello United molto deluso dopo la sconfitta cocente contro il Liverpool

Dopo la roboante sconfitta di ieri per 5-0 all'Old Trafford, contro il Liverpool, l'attaccante del Manchester United, Cristiano Ronaldo, con un post su Instagram, ha chiesto scusa a tutti i tifosi, assumendosi anche le proprie responsabilità per la brutta prestazione. Una giornata devastante, tanto che il portoghese sul 4-0, si è innervosito molto con il giovane centrocampista del Liverpool, Curtis Jones, rifilando nei suoi confronti anche qualche calcetto che per poco non ha fatto scaturire una mega rissa.