Le verità di Drenthe: “Sergio Ramos imitava Cristiano Ronaldo, ma poi…”

Dal 2007 al 2010 al Real Madrid e di cose, a quanto pare, ne ha viste tante. Royston Drenthe ha parlato ai microfoni di El Chiringuito TV di alcuni retroscena legati all’attuale Gran Capitan Sergio Ramos e a… Cristiano Ronaldo. L’ex esterno si è soffermato soprattutto su degli atteggiamenti del difensore spagnolo prima e dopo l’arrivo del portoghese, ora alla Juventus.

Le verità di Drenthe

“Prima che arrivasse Cristiano Ronaldo, Sergio Ramos imitava per gioco il modo con cui lui batteva i calci di punizione in allenamento, prendendo la classica rincorsa di CR7″, ha detto Drenthe. “Quando il Real ha acquistato Cristiano, Ramos ha smesso di comportarsi così”. L’esterno ha giocato proprio la sua ultima stagione nell’anno in cui il portoghese è arrivato a madrid ma ha potuto ammirarne la serietà negli allenamenti e non solo.

“Già all’epoca si allenava ad un livello diverso dagli altri, è sempre stato un esempio per il modo con cui si è preso cura del suo corpo, allo scopo di giocare più a lungo. Se andassimo a mangiare con Cristiano al ristorante e ci fosse un piatto con del prosciutto, ne prenderebbe una sola fetta e non lo toccherebbe più. Sa bene che se prendesse tutto il piatto, ciò lo condizionerebbe il giorno dopo in allenamento”.