Le verità di Raiola: “Haaland come Cristiano Ronaldo e Ibrahimovic. Su Pogba…”

Il potente agente parla dei suoi assistiti e non solo

E ancora: "È molto difficile mentire. Quando arriva un club come il Barcellona o il Madrid, con così tanta storia e così grandi, è difficile dire di no. Il Psg sta entrando in questo gruppo di grandi, il City sta cercando di arrivarci, la Juve c'è sempre stata. Anche il campionato che giocano è importante. Il Psg gioca il peggior campionato dei grandi. Il Bayern è già in un campionato attraente, ma sappiamo che lo vince sempre. In Spagna ce ne sono tre di squadre con opzioni. I 14 grandi club lo vogliono. Ora è importante sapere qual è l'opzione migliore".

POGBA - Dal giovane Haaland a Pogba: "Lui e il Real Madrid perché non hanno chiuso? È una domanda da porre al Madrid. Un tempo Pogba sentiva molto amore e fiducia dallo United, e c'erano molti altri club ... Poi però è stato molto difficile per lo United e il Madrid trovare l'intesa per un grande trasferimento, perché i club forti non vogliono vendere giocatori forti ad altri club forti. E non la prendo in giro, perché per Pogba giocare per il Madrid è sempre stata una cosa molto attraente anche per via di Zidane. È il suo idolo da giovane". "Se Pogba può ancora andare a Madrid? Non lo so se è possibile adesso. Penso che nulla sia impossibile, ma il calcio dipende dalla giornata. Così com'è. E devi essere flessibile per pensare a tutte le possibilità. E se il Madrid domani volesse scambiare Hazard con Pogba? È solo un esempio. E se piace a tutte e quattro le parti, perché no?".