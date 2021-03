Leeds cuore d’oro: regalo a tifosa 90enne per il suo compleanno

Squadra Loca, ma dal cuore immenso. Il Leeds guidato da Marcelo Bielsa si conferma decisamente “di un altro pianeta”. Non tanto per le prestazioni in campo, sempre nelle stile che tanto piace al proprio tecnico, quanto per un bel gesto andato in scena alcuni giorni fa e rivelato soltanto in queste ore.

Leeds, il regalo ad una 90enne

Una piccola pergamena con degli auguri speciali. Questo un piccolo pensiero che il Leeds ha voluto dedicare ad una sua tifosa, Nana, che – da quanto si legge nel dono ricevuto – ha fatto gli anni lo scorso 3 marzo. Su Twitter, il club inglese rispondendo ad un utente di nome tom ha mostrato il suo lato migliore, quello extra campo. Una frase con un pensiero da parte di società, squadra e mister all’anziana tifosa con tanto di autografo – pensiamo – di Marcelo Bielsa. Complimenti al Leeds e tanti auguri, in ritardo, a Nana…