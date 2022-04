Leeds, il retroscena: dopo Bielsa il club voleva Raul

Curioso retroscena sulla panchina del club inglese

Il presente dice Jesse Marsch ma in casa Leeds le cose potevano andare in modo diverso. Interessante retroscena relativo alla panchina del club inglese riportato da Marca. La società del presidente Radrizzani, infatti, aveva identificato in Raul Gonzalez, storico ex calciatore e ora allenatore del Castilla, squadra B del Real Madrid, il possibile successore dell'argentino.

Prima di annunciare ufficialmente l'addio al Loco, la dirigenza del club inglese aveva preso in seria considerazione il nome dell'ex attaccante. L'uomo ha mostrato nei sui anni da mister uno stile di gioco e di comportamento molto simile a quello di Bielsa in termini di voglia di attaccare in campo e di metodi di allenamento.

Il nome di Raul sarebbe stato messo sul tavolo tra le scelte possibili ma successivamente si sarebbe optato appunto per l'attuale allenatore Marsch, che ha preso il comando a Elland Road. La voglia dell'ex attaccante del Real Madrid di mettersi in gioco in un grande club è stata sempre espressa ma chissà che lo spagnolo non voglia iniziare proprio dal suo ex club se gli dovesse venir data occasione...