Leeds, la promessa mantenuta di una famiglia di tifosi: 16 anni dopo… lo stesso ‘selfie’

Erano stati protagonisti dell’arrivederci del Leeds al massimo campionato inglese. 16 anni dopo, sono ancora lì, con qualche ruga in più a dare il bentornato alla loro squadra del cuore in Premier League.

Sta facendo il giro del web questo bellissimo scatto di una famiglia di tifosi del club inglese che dal “Torneremo”, è passata al “Siamo tornati”.

Leeds: lo scatto di famiglia dei tifosi fa il giro del mondo

Devono dire grazie a Marcelo Bielsa e alla squadra di questa stagione: dopo 16 anni i tifosi del Leeds possono festeggiare il ritorno in Premier League. E a farlo in un modo sicuramente originale è questa famiglia che ripropone uno scatto social che è diventato virale. Il cartellone con la scritta “torneremo” era indubbiamente un modo per sognare e sperare. Adesso, quello con la scritta “siamo tornati” è diventato realtà. Stessa passione, scritta diversa. Complimenti a questi fan.

