Leeds, l’ultima del ‘loco’ Bielsa: in tuta alla festa dei 100 anni del club

Il Leeds festeggia i 100 anni della sua storia. Grande festa nella serata per tutti i membri della squadra e della società. Cena e appuntamento che avrebbe previsto un abbigliamento elegante per l’occasione. Per tutti, anzi, per quasi tutti.

Infatti, mentre il resto degli invitati si è presentato in smoking, l’allenatore argentino Marcelo Bielsa è arrivato al party con l’inseparabile tuta da allenamento. Ancora una mossa da vero ‘loco’ per il tecnico che non è passato inosservato sui social. Le immagini hanno fatto il giro del web. Bielsa è riuscito a sorprendere tutti ancora una volta confermandosi un personaggio sopra le righe.