Leeds, McKennie insultato dai tifosi tornerà alla Juve

L'avventura di Weston McKennie in Premier League non è andata bene. Forse per una cattiva stagione della squadra visto che il Leeds United è stato retrocesso in seconda divisione inglese: la Championship. Delusione amara per i tifosi, i quali si sono scatenati proprio contro l'ultimo arrivato e dagli spalti hanno urlato: "Vai via ciccione ba***rdo". Il tutto al termine dell'ultima sfida di Premier contro il Tottenham, con dolorosa sconfitta per 4-1. Viste le condizioni e l'amaro epilogo, è più che probabile che i whites decidano di non riscattare il centrocampista e di rispedirlo a Torino. Dunque, Weston dovrebbe tornare a disposizione della Juventus in estate.