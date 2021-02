Leeds pazzo di Bielsa, la dirigenza vuole il rinnovo e lui…: “Preferisco aspettare, ma se vogliono una risposta…”

Marcelo Bielsa e il Leeds potrebbero prolungare il loro “amore” prima della fine della stagione. Nonostante il tecnico argentino sia da sempre abituato a pensare di anno in anno e non impegnarsi in altro modo con la società, ecco che le cose potrebbero cambiare. Come riporta la BBC, il tecnico ha rilasciato alcune interessanti parole in merito al suo futuro.

Bielsa-Leeds, si rinnova… in anticipo

“La prima cosa che voglio dire in merito ai rumors sul mio contratto è che non voglio che passi come se il Leeds mi stesse proponendo il rinnovo e io stessi rifiutando”, ha spiegato Bielsa. “Anzi, non è assolutamente così. Posso dire che se il club ha bisogno di una risposta prima della fine della stagione, risponderò prima della fine della stagione”.

“Indubbiamente non prenderò in considerazione altre opzioni fino a quando il mio contratto e il mio lavoro al Leeds non saranno finiti. Tengo a precisare, in ogni caso, che continuare per un altro anno è davvero importante che devi avere una chiara sicurezza su quelli che sono i piani. Per questo, con ancora un terzo della stagione da giocare, forse è prematuro parlare di certe cose perché tutto può cambiare o può succedere qualcosa che cambia le carte in tavola. In ogni caso, se la società mi chiederà di dare una risposta adesso, io gliela darò”.

Nulla di strano quindi, ma solo il solito Loco Bielsa…