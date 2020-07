Leeds promosso in Premier League, l’omaggio a Bielsa: una strada col suo nome in città

Tutti pazzi per il Loco. Marcelo Bielsa conquista tutti, soprattutto a Leeds dove dopo la promozione in Premier League, anche il comune della città ha evidentemente deciso di riconoscere al tecnico i grandi meriti dell’impresa. Tanto da… rendergli omaggio con una strada tutta sua.

Bielsa: Leeds in Premier e una strada col suo nome

Passata la sbornia per la promozione in Premier League delle scorse ore, in casa Leeds e in casa Marcelo Bielsa si può ancora esultare. Non solo per il ritorno nel massimo campionato inglese atteso da 16 anni ma anche per uno speciale omaggio che la città ha deciso di fare all’argentino. A Bielsa, infatti, sarà subito intitolata una strada, quella che collega il centro commerciale Trinity Leeds con Commercial Street. Fino a fine mese da Trinity Leeds la strada diventerà Trinity Leeds United, salvo poi essere definitivamente cambiata in Marcelo Bielsa Way.

