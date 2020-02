Leeds, stangata su Casilla: squalifica di 8 giornate per insulti razzisti

Sanzione pesantissima per Kiko Casilla, portiere del Leeds. L’estremo difensore, che in passato ha indossato anche la maglia del Real Madrid, è stato squalificato per otto giornate per aver rivolto insulti razzisti a Jonathan Leko, attaccante del Charlton. Lo spagnolo, che respinge le accuse, è stato condannato anche al pagamento di 70.000 di multa.

LA REAZIONE DEL CLUB – Il Leeds, in proposito, ha rilasciato una dichiarazione ufficiale: “Vogliamo chiarire che non tolleriamo alcuna discriminazione all’interno del nostro club e che siamo i primi a combattere la discriminazione all’interna della nostra comunità. E’ importante ricordare che Kiko ha negato di aver pronunciato quelle frasi razziste. La FA ha basato la sua decisione sulla possibilità piuttosto che dimostrare che è colpevole oltre ogni dubbio”.