League One, si cerca un attaccante… con un annuncio su Indeed!

Incredibile quanto accaduto in League One, nella terza serie calcistica inglese. Una squadra, di cui però non si conosce il nome, avrebbe cercato un attaccante di assoluta affidabilità pubblicando un annuncio su Indeed, uno dei portali più famosi dove si cerca e si offre lavoro. Indicate anche da parte della società, forse in Premier League qualche anno fa, le cifre dell’ingaggio: dev’essere qualcuno che si accontenti di una cifra compresa fra 60mila e 85mila euro annui. Tanti anche gli altri dettagli di tale annuncio: dev’essere comunitario, deve aver raccolto un tot di presenze nella seconda serie (la Championship) con alcuni gol, meglio ancora se ha disputato parte in campo internazionale o in Premier League. Zaccardo aveva cercato una squadra tramite Linkedin, adesso ci troviamo di fronte ad un’altra iniziativa simile. Altro capitolo de “Il mondo del calcio, oggi”.