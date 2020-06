Lehmann pronto ad allenare: ipotesi scozzese per l’ex portiere

Jens Lehmann potrebbe ripartire dalla Scozia, non come portiere ovviamente bensì come allenatore. L’ex estremo difensore anche di Milan e Arsenal piace al Dundee e stando a quanto riportato dall’Evening Telegraph lo si potrebbe presto vedere alla guida del club.

Per Lehmann, che in passato aveva già vestito panni simili come ex assistente dell’Arsenal e dell’Augsburg, potrebbe trattarsi quindi del primo incarico da allenatore in prima. Vedremo se accetterà questa nuova sfida e con quali risultati. Il Dundee FC gioca al momento nella seconda divisione della Scozia.

LE NEWS DI GOSSIP QUI