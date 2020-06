Lehmann, stoccata a Emery: “Errore andare all’Arsenal senza saper parlare inglese”

Jens Lehmann non bada alla forma e considera la recente esperienza di Unai Emery all’Arsenal un grosso errore. Parlando ad AS, lo storico ex portiere dei Gunners ha lanciato una grande stoccata allo spagnolo.

Lehmann: “Emery non sapeva l’inglese”

Senza peli sulla lingua l’ex portiere ha affermato: “Penso sia stato un grande onore per lui essere allenatore dell’Arsenal, ma allo stesso tempo credo non fosse abbastanza bravo per quel ruolo”. Il motivo? Secondo Lehmann la mancata conoscenza dell’inglese. “Semplicemente non sapeva parlare inglese. Forse aveva buone parole in spagnolo, ma non sapeva come trasmetterle in lingua inglese. Sono stato all’Arsenal come assistente allenatore due anni fa, ma poi con l’addio di Wenger hanno cambiato l’intero staff e credo abbiano scelto uomini sbagliati. So che non è facile prendere certe decisione ma hanno sbagliato. Emery voleva portare all’Arsenal il suo staff ma anche loro non sapevano parlare l’inglese…”.