Leicester, 5 anni dopo la Premier Vardy ci riprova: “Possiamo fare altra impresa”

L'attaccante proverà insieme ai suoi a vincere la FA Cup contro il Chelsea

Jamie Vardy è pronto e sogna in grande. L'attaccante del Leicester ha condiviso le sue aspettative per la finale di FA Cup contro il Chelsea che andrà in scena questa sera e che potrebbe vedere la Foxes vincere un titolo 5 anni dopo quella straordinaria cavalcata in Premier League sotto la guida di mister Claudio Ranieri.

Intervistato dal Telegraph, il centravanti inglese ha detto: "Possiamo fare un'altra impresa. Se vinciamo, possiamo mettere ancora un segno importante nella storia. Siamo determinati a sconfiggere l'avversario", ha esordito Vardy. "Arrivare in finale dimostra che si può ottenere molto con il duro lavoro. Quando ho firmato il contratto con Leicester non avevo idea di cosa sarebbe successo. Io vivo nel presente e non so cosa ci sia nel futuro. Tutto può succedere in futuro. Ad esempio - ha estremizzato l'inglese - le mie gambe potrebbero impedirmi di continuare a giocare ad un certo punto. Questa sarà la decisione del mio corpo, non la mia. Un titolo dopo 5 anni dalla Premier League? Penso che la vittoria in Premier League ci abbia un po' 'frenato'. Nel senso che non eravamo pronti a quel tipo di step. Per arrivare al top bisogna fare dei progressi costanti e penso che quello che abbiamo avuto in questi anni sia il modo giusto per arrivare a stare sempre stabilmente in alto".