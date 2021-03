Leicester, De Laet: “Vardy ha bevuto una bottiglia di Porto e il giorno dopo ha battuto il record di gol”

L’attaccante del Leicester Jamie Vardy ha bevuto una bottiglia di porto la sera prima prima di battere il record di gol consecutivi della Premier League detenuto da Ruud van Nistelrooy. Lo ha detto a Sportwereld l’ex compagno di squadra di Vardy, Ritchie De Laet. Nel 2016, il Leicester si è laureato a sorpresa campione d’Inghilterra e Vardy ha riscritto la storia del campionato, segnando in 11 partite di fila e battendo il record di van Nistelrooy. De Laet ha svelato un aneddoto: “La sera prima eravamo nella nostra camera d’albergo. Avevamo il nostro rituale. Chiedevamo all’autista della squadra di comprarci una bottiglia di porto e di nasconderla nella nostra stanza. Io ne ho preso un bicchierino e Jamie ha bevuto il resto della bottiglia. Il giorno dopo ha battuto il record. E’ davvero un ragazzo di alto livello.” Nella stagione con Ranieri allenatore, Vardy ha segnato 24 gol in 28 partite. In questa stagione invece 14 gol in 28 partite per aiutare la squadra di Brendan Rodgers a raggiungere la terza posizione in Premier League. Nel complesso l’attaccante 34enne con i Foxes ha segnato 144 gol fino ad oggi.