Leicester-Manchester City, ecco le formazioni ufficiali

Tutto pronto per l'assegnazione del primo trofeo ufficiale della stagione 2021/22 inglese.

E' tutto pronto in Inghilterra, per l'assegnazione del primo trofeo stagionale. Oggi alle ore 18.15 verrà disputata la finale del Community Shield, tra il Manchester City, vincitore della Premier League e il Leicester, vincitore dell'FA Cup. La partita sarà trasmessa in diretta su DAZN.