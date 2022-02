Leicester, paura per Maddison: entra in campo, si sente male e viene sostituito

Paura in casa delle Foxes per il numero 10 inglese

Nonostante l'agevole vittoria per 4-1 sul Randers, in casa Leicester non si è potuto festeggiare nel modo giusto la serata di Europa League. Infatti, le Foxes hanno dovuto fare i conti con un grande spavento: il malore di James Maddison .

Proprio il tecnico ha spiegato subito dopo la gara cosa è accaduto: "Ora si sente meglio, ma prima no. Non stava bene e si sentiva confuso, stordito. Si è seduto sul terreno e forse è un po' svenuto. L'abbiamo cambiato per non rischiare. Il fatto che si sia sdraiato sul campo è per volere dei medici che poi lo hanno portato via e ci hanno parlato. Non so esattamente cosa abbia avuto, sentirò domani (oggi ndr)", le parole del mister riportate dal Mirror e dal Sun.