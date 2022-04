Leicester-Roma, Castagne: “Giallorossi da non sottovalutare. Noi e l’Atalanta…”

L'esterno belga ex Atalanta ha parlato della sfida di Conference League contro i giallorossi e si è soffermato anche sul confronto tra le Foxes e la Dea.

Redazione ITASportPress

Non solo Champions League ed Europa League, in settimana è tempo anche di Conference League dove la Roma di José Mourinho rappresenterà l'Italia contro il Leicester. Proprio tra gli inglesi c'è una vecchia conoscenza del calcio nostrano, l'ex Atalanta Timothy Castagne che a Il Messaggero ha parlato della sfida contro i giallorossi e non solo.

CON LA ROMA - "Sicuramente è una sfida affascinante e durissima. Per noi rappresenta la chance per conquistare la finale e puntare il primo trofeo europeo del club", ha esordito il belga. "Sinceramente, però, mi riesce davvero impossibile azzardare un pronostico. Zaniolo? Fortissimo. Mi piace il suo modo di giocare, in verticale, puntando la porta. Ha forza fisica e velocità. Mi ricorda Federico Chiesa". E ancora: "L'errore da non commettere è quello di sottovalutare la Roma. Qualcuno potrebbe pensare che l'innegabile differenza tra Premier e serie A possa favorire il Leicester, ma non è così".

STILE ATALANTA - Un commento anche tra il paragone tra Leicester e Atalanta: "Il Leicester ha potuto investire di più in termini economici, ma l'Atalanta nelle sue tre stagioni in Champions si è fatta notare. All'estero molti credono che in Italia si pratichi ancora il catenaccio, ma non è così. Credo che lo stile di gioco dell'Atalanta, molto europeo, si sia diffuso in altri club", ha concluso Castagne.