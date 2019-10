Leicester, un parco in memoria del presidente Vichai a un anno dalla tragedia

Fra circa due settimane, il 27 ottobre, sarà un anno dalla tragedia in elicottero che coinvolse il presidente del Leicester Vichai Srivaddhanaprabha, morto in seguito allo schianto del mezzo di trasporto poco distante dal King Power Stadium insieme a due passeggeri e due piloti. Il club vuole celebrare l’anniversario con l’apertura, lì vicino, di un parco intitolato all’ex dirigente e imprenditore thailandese, la cui scomparsa ha generato momenti di estrema commozione in tutto il Regno Unito.

Il 27 ottobre vi sarà una cerimonia privata per l’inaugurazione del parco: “Abbiamo gestito adeguatamente e con rispetto il luogo dell’incidente – ha detto l’a.d. Susan Whelan -, i nostri tifosi hanno dimostrato attaccamento impeccabile. Dalla scena di una tragedia, ci siamo proposti di costruire qualcosa di tranquillo, struggente e al contempo bellissimo, dove i tifosi di oggi e quelli futuri possono ricordare l’uomo, Vichai, che ha portato al successo questo club”.