Leicester, Vardy e quel retroscena svelato dall’ex compagno: “Stava per lasciare il club per fare l’animatore turistico…”

Jamie Vardy, bomber e simbolo del Leicester, poteva lasciare il club e anche il mondo del pallone. A rivelarlo è stato un suo ex compagno ai tempi delle Foxes Ben Marshall che, al canale Youtube Under The Cosh, ha raccontato come l’attaccante inglese anche della Nazionale abbia pensato a diventare… animatore turistico ad Ibiza.

Vardy e quella possibilità…

Che Vardy sia sempre stato un personaggio sopra le righe è ben noto. E siamo sicuri che il 34enne si sarebbe trovato davvero a suo agio a fare l’animatore turistico. L’ex compagno ha raccontato: “Ricordo ancora quando diceva che avrebbe mollato tutto e se ne sarebbe andato”, ha detto Ben Marshall. “Aveva un’offerta di lavoro per andare a Ibiza a fare l’animatore. Non ne poteva più, ve lo dirà anche lui”. I fatti risalirebbero al primo periodo dell’attaccante al Leicester. L’attaccante era arrivato alle Foxes dal Fleetwood per 1 milione di sterline nel 2012, ma nel corso del primo anno ha avuto qualche problema ad ambientarsi realizzando solo cinque gol in 29 presenze.

Per fortuna sua e del Leicester, però, evidentemente la proposta per lavorare a Ibiza non deve averlo convinto del tutto e da quel momento è diventato assoluto protagonista col club portandolo anche al successo in Premier League del 2015-2016.