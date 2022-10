Leicester, Vardy provoca i tifosi avversari: segna ed esulta mimando “la puzza”…

In che modo? Vardy ha prima fatto il gesto dell'ululato, ovvero il verso del lupo, simbolo del Wolverhampton, poi ha agitato la mano sotto il naso, come a dire "che puzza!".

I festeggiamenti del centravanti sono immediatamente diventati virali e sul web c'è chi non ha apprezzato e chi, invece, ci ha riso su approvando l'ironia e la fantasia del giocatore che non è certo nuovo a determinati comportamenti.

Come se non bastasse, alcuni utenti social hanno anche sottolineato come lo stesso giocatore, poco prima di fare il suo ingresso in campo, si sia tranquillamente bevuto una Red Bull in panchina. Insomma, una "normale" giornata di lavoro per lui...