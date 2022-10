L’Elche ferma il Valencia e Gattuso si arrabbia: “Deluso dal risultato, bravo Cavani”

Il fanalino di coda Elche ha fermato il Valencia imponendo il 2-2 al "Mestalla". La squadra di Gattuso non ha così ottenuto la seconda vittoria consecutiva per scalare la classifica del massimo campionato spagnolo. A nulla è servita la doppietta di Cavani per superare la squadra del tecnico Almiron. Ospiti avanti con Milla su rigore al 29', poi sono arrivate le marcature dell'uruguaiano al 41' su rigore e al 52' (settimo minuto di recupero del primo tempo). Nella ripresa secondo centro di Milla al 65' per il 2-2 definitivo. Valencia che è settimo con 14 punti, mentre l'Elche mette in cascina il terzo punto ma resta ultimo. Questo il commento di Gattuso dopo il match: "Nel primo tempo abbiamo avuto quattro o cinque occasioni molto facili. La squadra ha giocato davvero bene. Nel secondo tempo no. Siamo entrati molto rilassati e abbiamo perso tanti palloni nella trequarti. Non sono contento del risultato che ci frena in classifica. Mi dispiace per le persone che sono venute al Mestalla oggi. Adesso è il momento di recuperare le forze perché abbiamo due partite in una settimana".