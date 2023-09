Leno sull’addio all’Arsenal: “Non era questione di prestazioni. Mi rivedo in Ramsdale”

Bernd Leno, ex portiere dell'Arsenal, ha concesso una breve intervista per l'edizione odierna del Times parlando del suo passato all'Arsenal quando fu costretto a cambiare casacca: "Quando ho capito che non era una questione di prestazioni, ho subito pensato che dovevo andarmene. Non so se non volessero due portieri forti. Mi restava un anno di contratto ed era l'ultima occasione in cui potevo essere ceduto".

In casa Gunners la questione del portiere è ancora oggi di ampia discussione, visto il dualismo fra Ramsdale e Raya che non accenna a risolversi in favore dell'uno o dell'altro: "È successo di nuovo dopo la sosta per le Nazionali. Stavo pensando: 'È più o meno la stessa cosa che è capitata a me!' Stavo pensando ad Aaron, è davvero un bravo ragazzo. So come ci si sente, ci sono alcune somiglianze. Quando volevo lottare per la mia posizione, l'allenatore dei portieri mi ha detto: 'Devi lasciare il club'".