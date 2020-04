Leo Messi e la paura verso Henry: “Non ho osato guardarlo negli occhi…”

Henry-Eto’o-Messi. Questo era il tridente del Barcellona che nel 2009 trionfava in finale di Champions League contro il Manchester United. Era il 2009 e i blaugrana, allora allenati da Guardiola, si apprestavano a dominare la scena europea vincendo 3 Champions in 5 anni.

PAURA DI HENRY – Thierry Henry sposò il progetto del Barcellona nell’estate del 2008 dopo aver incantato per anni Highbury e l’Inghilterra. Il suo arrivo però non lasciò sicuramente tranquillo Leo Messi. Il fenomeno argentino sarebbe esploso proprio in quella stagione e durante un’intervista a L’Equipe ha raccontato come ha vissuto il primo giorno di Henry al Barça: “Sapevo ogni cosa di lui. Sapevo cosa aveva fatto in Inghilterra e all’improvviso me lo sono trovato in squadra. Per Titi provavo e provo una sorta di ammirazione. Il primo giorno che è arrivato nello spogliatoio non ho osato guardarlo negli occhi“. Insomma, una paura reverenziale annullata poi in campo, considerati i trofei vinti in quell’anno.