Leonardo: “Addio al Psg non legato a rinnovo Mbappé. Ho portato Messi…”

Parla l'ex dirigente dei parigini

Redazione ITASportPress

Nessuna nota ufficiale e un addio in silenzio, non senza polemiche, almeno da parti esterne. Parliamo di Leonardo, ormai ex dirigente del Paris Saint-Germain, che a L'Equipe è tornato a parlare della sua esperienza nella società parigina e della fine del suo lavoro per la società.

Sull'addio senza comunicato ufficiale: "Ne abbiamo parlato con il club. Senza dubbio questo è il mio modo di essere, ma trovo sempre un po' patetico dire 'Grazie mille, arrivederci...'. Non era importante fare una dichiarazione. Il mio rapporto al PSG è sempre stato legato a un'emozione troppo forte. Sono arrivato lì come giocatore in un momento (nel 1996) in cui il club era in fermento, la squadra aveva vinto la Coppa delle Coppe, ho vissuto un anno molto intenso. Se sono tornato qui nel 2011, è stato perché avevo indossato questi colori. C'era emozione al momento dell'arrivo, al momento della partenza e, anche lì, al momento dell'addio, ora".

Ad ogni modo Leonardo rivendica quanto ottenuto nel club: "Avrei potuto fare meglio, certo. Però quando penso ai miei anni al PSG penso ai sette scudetti, agli altri trofei nazionali, alla finale di Champions League. E l'acquisto di Messi. Sì, l'acquisto di Messi: abbiamo concluso l'unico trasferimento della sua carriera, di un giocatore nell'Olimpo del calcio, che viene dopo Pelé e Maradona. Possiamo dire tutto quello che vogliamo ma alla fine abbiamo acquistato Messi".

Sulle voci che vorrebbero il suo addio come conseguenza del rinnovo di Mbappé e dei maggiori poteri dati ufficiosamente al giocatore: "No, non c'entra. Non mi hanno detto che il mio addio era una condizione per il rinnovo di Kylian ma posso dire che aver mantenuto questo tipo di giocatore è un bene sia per la società che per la Ligue 1".