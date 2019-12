L’Equipe prende in giro Marquinhos, il Psg lo difende: “Sorpresi dalla mediocrità di tali parole…”

Polemica in Francia con un duro botta e risposta tra L’Equipe e il Paris Saint-Germain. Motivo di discussione, la scelta del difensore parigino Marquinhos di stare accanto alla moglie nel giorno della nascita del secondogenito. Scelta che non è stata condivisa dalla stampa che, nel corso del programma L’Equipe du soir si è espressa con frasi quasi di scherno nei confronti del giocatore e dei familiari.

A distanza di qualche ora, la societò francese ha affilato i coltelli e sulla propria pagina Twitter ha mandato un chiaro messaggio di sostegno al proprio tesserato, accusando pesantemente la stampa: “È con sgomento che abbiamo ascoltato le osservazioni immature e dolorose espresse ieri durante L’Equipe du soir. Poiché provengono da persone che ci danno lezioni tutto l’anno sui valori dello sport e della vita, siamo sorpresi dalla mediocrità di tali parole. La moglie di Marquinhos è stata in ospedale per 2 giorni in attesa di partorire, il club ha deciso che il giocatore poteva restare con lei. Facciamo le nostre congratulazioni a Marqui e sua moglie, che hanno dato alla luce ieri pomeriggio il loro secondo figlio”.

Le parole offensive riguarderebbero alcune frasi come ‘Sarà Marquinhos ad allattare il bambino’, oppure ‘Milioni di donne hanno partorito nelle capanne’.