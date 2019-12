L’Everton è pronto a comprare… Everton: c’è l’offerta da 35 milioni

L’Everton pronto ad acquistare… Everton. No, nessun errore. Il club inglese potrebbe effettuare un colpo di mercato piuttosto singolare. Stando ai media inglesi, infatti, il club britannico avrebbe pronti 35 milioni per Everton Cebolinha, giocatore del Gremio.

Il calciatore si era già messo in evidenza nell’ultima Copa America con la maglia del Brasile e aveva attirato l’attenzione anche di diversi club italiani, tra cui Milan e Napoli. Adesso, però, sembra che la società inglese abbia rotto gli indugi e si stia preparando all’acquisto già nel mese di gennaio per provare a risollevare la propria classifica. Un colpo ‘speciale’ che porterebbe vivacità nel reparto avanzato dei Toffees. Everton potrebbe essere un affare non solo di marketing…