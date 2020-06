Levski Sofia, il neo proprietario pronto a tutto per salvare il club: “Berrei caffè con il Papa o con El Chapo”

Il Levski Sofia naviga in cattive acque e rischia grosso a causa della crisi economica. Ecco perché Nasko Sirakov, neo proprietario del club, nel corso della conferenza stampa della sua presentazione si è detto disposto a tutto pur di provare a salvare la società dal fallimento. “Ho accettato di prendermi carico del Levski e di salvare questo club nel momento più difficile in 106 anni di storia”, ha detto il neo patron. “I debiti ammontano a 23 milioni di Lev (circa 12 milioni di euro ndr)”.

PAPA O EL CHAPO – Dopo aver descritto la situazione, Sirakov si è sbilanciato dimostrando grande senso di appartenenza al club: “Voglio essere chiaro sul fatto che quello che è accaduto relativamente ai tanti soldi arrivati a dirigenti e giocatori da oggi non accadrà più. Dobbiamo darci una mano per il bene del Levski Sofia”. E per portare a compimento la sua opera, il presidente ha ammesso di essere pronto a tutto: “Se dovesse servire al mio scopo sono pronto anche a bere un caffè con il Papa o El Chapo. Tutto per questa società”.