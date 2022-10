Lewandowski: “Adattamento al Barcellona ottimo grazie a… Guardiola”

Parla il bomber polacco passato dal Bayern Monaco al Barcellona in estate.

Intervista a Barca Magazine, riportata anche da Mundo Deportivo, per Robert Lewandowski che ha affrontato diversi temi legati ai suoi primi mesi in maglia blaugrana. Dall'arrivo in Spagna fino all'adattamento in squadra che, adesso, sembra già molto buono.

Sulla scelta del Barcellona: "Mi ha reso molto felice sapere che un club come il Barça era interessato a me. Dopo otto anni a Monaco, dove ho vinto tutto, sono molto grato; volevo fare il passo successivo della mia carriera, iniziare un altro capitolo", ha detto Lewandowski. "Quando ho parlato con Mateu Alemany e con il presidente Laporta ho capito che volevano con forza che venissi e che avrebbero fatto di tutto perché accadesse. Questo è stato il segnale che mi ha fatto capire che era ora di venire. Ho capito che ero pronto per unirmi al progetto Barça e divertirmi. Perché è un progetto per il futuro".

Come già anticipato in passato, il polacco ha raccontato che il merito dell'adattamento così rapido al gioco e allo stile blaugrana è anche del periodo passato al Bayern Monaco sotto la guida di Pep Guardiola: "Ho imparato molto sul Barcellona da lui. Ho capito chiaramente di cosa parlava. Tutto questo mi ha facilitato l'adattamento alla tattica e all'idea di calcio blaugrana. Perciò mi sono sentito anche maggiormente preparato a compiere questo step. Non è come se fossi qui da un giorno all'altro. Grazie a Pep mi sono adattato meglio e in modo più semplice qui al Barcellona".