Lewandowski al Barcellona? In Germania smentiscono e Kahn è… rilassato

Quale futuro per il centravanti? In casa Bayern sono tranquilli...

Tutto è partito dalle voci dalla Polonia, Patria del centravanti, ma in queste ore, quella che sembrava essere una vera e propria bomba di mercato, sembra non essere poi tale. Infatti, la Bild, in Germania, ha smentito con forza la possibilità di veder partire il bomber dei bavaresi e ha colto l'occasione per riportare alcune dichiarazioni in tema mercato dell’ad Oliver Kahn.