Lewandowski, al Bayern Monaco ci sono state scintille con Sané

SCINTILLE - Da quanto si apprende, specie nella seconda parte di stagione, Sané si sarebbe lamentato per "l'egoismo" nel gioco da parte del compagno Lewandowski. Il tedesco avrebbe accusato il bomber di giocare troppo spesso per sé e di non considerarlo troppo in campo, sia in allenamento che in partita ufficiale. Questa accusa sarebbe stata anche pubblica, ovvero parlando direttamente col collega di reparto. Da capire se questo clima teso possa aver in qualche modo influenzato lo stesso Lewandowski a spingere per l'addio. Per adesso non resta che pazientare per comprendere come andrà a finire questa vicenda.