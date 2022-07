Lewandowski: “Al Bayern non hanno detto tutta la verità sulla mia partenza”

Intervista a ESPN per il neo centravanti del Barcellona Robert Lewandowski che ha avuto modo di parlare della nuova esperienza ma soprattutto dell'addio al Bayern Monaco . Il bomber si è tolto qualche sassolino dalle scarpe sottolineando come ci siano state tante voci non veritiere e non del tutto oneste a proposito delle modalità del suo trasferimento. In modo particolare il polacco se l'è presa con la dirigenza bavarese.

SFOGO - Parlando del suo addio e delle motivazioni che lo hanno portato a salutare il Bayern Monaco, Lewandowski ha voluto chiarire: "La mia partenza legata alle voci secondo cui il Bayern era interessato ad Haaland? No, questo non ha niente a che fare con Erling. Se la domanda è se la decisione di andarsene sia stata presa a causa sua, la risposta è no. Non ho visto problemi anche se fosse arrivato Haaland al Bayern", ha detto il polacco. "Alcune persone, però, non mi hanno detto la verità e hanno detto qualcos'altro. È sempre stato importante per me essere il più chiaro possibile, rimanere fedele e forse per alcune persone questo è stato un problema. Ho visto e sentito che forse ora era il momento di lasciare il Bayern e passare al Barcellona. Tutto quello che è successo nelle ultime settimane prima che lasciassi il Bayern era molto politico. Il club ha cercato di trovare un argomento, un motivo, per cui potesse vendermi ad un altro club, perché prima era una cosa difficile da spiegare ai tifosi. Io ho dovuto sopportarlo, anche se c'erano un sacco di cavolate su di me, un sacco di merda e bugie. Ma, alla fine, ho visto che i fan, anche in questo periodo, mi hanno comunque supportato parecchio".