Lewandowski, arrivano i complimenti di Klose: “Dieci volte meglio di me…”

Numeri impressionanti per il bomber di Bayern Monaco e Polonia Robert Lewandowski. Il centravanti classe 1988 è già arrivato a 18 gol in questo avvio di stagione considerando club e Nazionale. Ecco perché, direttamente dalla Germania, arrivano i complimenti di chi conosce bene il “mestiere” del saper fare gol.

A parlare a Sport Bild è stato Miroslav Klose, ex centravanti della Nazionale tedesca e con un passato anche alla Lazio. L’attaccante nato in Polonia, è stato un goleador assoluto nella sua lunga carriera ma ha avuto parole incredibili per il centravanti del Bayern Monaco arrivato a 213 gol in 297 presenze.

MEGLIO DI ME – Nonostante i numeri impressionati dello stesso Klose, l’ex bomber ha voluto elogiare Lewandowski ammettendo l’assoluto spessore del giocatore: “Lui è 10 volte migliore di quanto io sia mai stato. Lewandowski gioca un po’ come facevo io, ma è 10 volte meglio di quanto non sia mai stato”, ha ribadito l’ex centravanti poi motivando: “È un attaccante completo, usa entrambi i piedi, è forte in aria e ha un ottimo tiro su di lui”.