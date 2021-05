Lewandowski battuto: Haaland Player of the Year della Bundesliga

Haaland vince il Player of the Year della Bundesliga: battuto Lewandowski, autore di 41 gol in campionato

Redazione ITASportPress

La Bundesliga può vantare due dei più grandi attaccanti in circolazione sul panorama Europeo, appartenenti a due club rivali. Erling Haaland, centravanti del Borussia Dortmund, autore di 27 gol in 28 presenze di campionato, crack del presente e futuro dominatore del calcio mondiale. Dall’altra parte l’immortale Robert Lewandowski, 41 reti in 29 gettoni, 'sufficienti' a battere il record di marcature in una singola stagione di Gerd Muller, una leggenda del calcio tedesco e non solo.

IL PREMIO - Nonostante queste cifre astronomiche, l’attaccante polacco non è stato nominato “Player of the Year” della Bundesliga. A vincerlo è stato proprio il gigante norvegese, celebrato da un post del club giallonero. Un riconoscimento enorme, agguantato a soli 21 anni di età.