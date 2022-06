Lewandowski, Bayern Monaco prova a convincerlo a restare con incontro a sorpresa

Il centravanti vuole il Barcellona ma i bavaresi hanno fatto un altro tentativo per trattenerlo.

Resta ancora incerto il futuro di Robert Lewandowski . L'attaccante polacco ha manifestato apertamente la voglia di lasciare il Bayern Monaco per accasarsi al Barcellona nonostante ancora un anno di contratto con i bavaresi. Proprio da parte di questi ultimi, però, ci sarebbe muro totale. La voglia della società è quella di mantenere il proprio bomber anche a costo di perderlo a parametro zero tra una stagione.

Su questa base e a seguito di diversi botta e risposta a distanza, un ultimo tentativo sarebbe stato fatto dal direttore sportivo dei tedeschi Hasan Salihamidzic. Come riferito da Sky Deutschland, infatti, il dirigente ed ex calciatore si sarebbe recato la settimana scorsa a Maiorca per provare a convincere l'agente del polacco, il potente Pini Zahavi, e lo stesso calciatore a restare al Bayern.