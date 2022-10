Lewandowski: “Benzema vincerà il Pallone d’Oro… se non lo cancellano”

Robert Lewandowski , attaccante del Barcellona , ha rilasciato un'intervista a #Vamos ripresa anche da Marca e ha parlato di diversi argomenti. Dal 3-3 contro l'Inter in Champions League, fino al Clasico col Real Madrid di questo weekend ma anche dell'assegnazione del prossimo Pallone d'Oro.

Sul momento dei blaugrana dopo la gara con l'Inter e il Clasico in arrivo: "Dopo una brutta partita devi affrontare la realtà nel miglior modo possibile, dimostrare che puoi giocare un buon calcio e vincere. È un momento un po' difficile, ma sappiamo di avere la possibilità del Clasico, di uscirne e vincere la gara. So che sarà una grande sfida". "Ho fatto 4 gol al Real quando ero al Borussia Dortmund? Sì, era la semifinale di Champions ed è stata una delle partite più belle della mia vita, se non una delle migliori della storia della Champions League".