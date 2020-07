Lewandowski, che paura! La polizia all’interno della sua villa a Monaco

Robert Lewandowski è stato protagonista di un episodio alquanto curioso. Il centravanti polacco è in questo momento in vacanza, e la sua villa a Monaco è rimasta chiusa ma custodita. Nella giornata di ieri sono state viste una serie di macchine della polizia andare con le sirene accese verso la villa dell’attaccante.

IL MOTIVO

Secondo quanto riportato dal sito del giornale Tz, la causa dell’intervento improvviso da parte della polizia è stato un falso allarme. Si pensava inizialmente che qualcuno avesse potuto far irruzione all’interno della villa del bomber del Bayern Monaco, dal momento che era scattato il sistema di sorveglianza della proprietà, ma per fortuna tutto si è concluso con un nulla di fatto. Una vicenda curiosa che Lewandowski non si aspettava certamente di vivere.