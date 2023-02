Lewandowski da record in Liga: solo Cristiano Ronaldo ha fatto meglio

59 punti in classifica a +8 sul Real Madrid. Continua la fuga del Barcellona in Liga e lo fa anche grazie alle reti del suo bomber Robert Lewandowski .

Infatti, come sottolineato da Opta, il polacco si è posizionato al secondo posto nella speciale classifica virtuale dei giocatori più veloci a raggiungere quota 15 gol in Liga nel 21° secolo. A Lewandowski sono bastate 19 gare per raggiungere tale traguardo.