Lewandowski, entra in scena l’agente: chiamata al Bayern per mediare col Barcellona

Il passo di Pini Zahavi per l'affair legato al bomber polacco.

Redazione ITASportPress

Meno di una settimana al primo giorno di ritiro del Bayern Monaco fissato per il 12 luglio. Ecco perché adesso Robert Lewandowski e il suo agente Pini Zahavi hanno necessità di velocizzare ogni questione legata al potenziale addio del polacco con destinazione Barcellona.

Per evitare lo scontro, e la possibilità che il bomber non si presenti al primo giorno di raduno, ecco entrare in scena il potente procuratore che, però, col club bavarese non è certo in ottimi rapporti a seguito del precedente addio di David Alaba.

Zahavi, come spiegato da Mundo Deportivo che fa eco ai media tedeschi, avrebbe telefonato al direttore sportivo del Bayern Hasan Salihamidzic proponendosi come mediatore tra le due società per provare a chiudere con un accordo che possa accontentare entrambe le parti.

L'agente di Lewandowski, in ottimi rapporti col Barcellona, pensa di poter far modificare la proposta di 40 milioni di euro più bonus per il cartellino del polacco e farla arrivare più vicina ai 50 richiesti dal Bayern. Staremo a vedere cosa accadrà.

Il tempo stringe e tra 6 giorni inizia il ritiro...