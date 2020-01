Lewandowski esalta Klopp: “Come un padre. Per lui i giocatori si butterebbero nel fuoco…”

Robert Lewandowski non dimentica Jurgen Klopp. Il bomber del Bayern Monaco ha parlato al portale Prawda Futbolu dell’ex manager avuto ai tempi del Borussia Dortmund e del rapporto speciale con lui.

COME UN PADRE – “Sono entrato a far parte del Borussia Dortmund da giovane giocatore e inizialmente non è stato facile”, ha spiegato Lewandowski. “Ovviamente Jürgen non era mio padre, ma in diversi modi è stato come se lo fosse. Ha preso quel ruolo. Klopp è stato uno dei principali fattori alla base della mia crescita. Mi ha aperto la porta al mondo del grande calcio. Ha carisma e sa come creare la giusta atmosfera in una squadra. Inoltre, è in grado di trovare il giusto equilibrio tra divertimento, rimproveri e critiche. È un allenatore per il quale i giocatori si butterebbero nel fuoco“, ha concluso Lewandowski.