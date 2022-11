Lewandowski espulso in Osasuna-Barcellona: rischia 3 turni di stop

Una vittoria mozzafiato contro l'Osasuna nonostante l'espulsione di Robert Lewandowski . Parliamo del Barcellona di Xavi che si gode il successo e la vetta della classifica della Liga ma che, forse, dovrà fare a meno del suo bomber per qualche gara a causa, appunto, del rosso rimediato e di un gesto che non è piaciuto al direttore di gara.

Partidazo de Cope, infatti, ha pubblicato quello che sembra essere il referto dell'arbitro dopo la sfida di campionato tra le due formazioni. Sebbene spicchi l'altra espulsione tra le fila catalane, quella di Piqué che rischia anche 6 turni (ma ha già annunciato il ritiro), ecco che agli occhi dei tifosi non è passata inosservata anche la sanzione e il commento per il rosso a Lewandowski .

Il polacco è stato mandato via dal match per doppio giallo poco dopo la mezz'ora di gioco ma, al momento di ricevere il cartellino rosso, avrebbe fatto un gesto polemico verso il fischietto mettendosi il dito nel naso e poi puntandolo nei suoi confronti. Per Lewandowski possibile, quindi, che si arrivi anche a tre turni di stop.