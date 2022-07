Lewandowski: “Guardiola ha cambiato mia visione del calcio. Quell’8-2…”

Il centravanti polacco e la voglia di fare bene al Barcellona.

Intervenuto in conferenza stampa dal ritiro negli States del Barcellona, Robert Lewandowski ha avuto modo di parlare per la prima volta dopo la sua presentazione, come nuovo giocatore blaugrana. Il polacco si è soffermatos su diverse tematiche, dalla sua crescita nel mondo del calcio, fino alla voglia di fare bene col club catalano.

SVILUPPO - Nelle parole di Lewandowski riprese da Marca, anche un passaggio su Guardiola: "Ho parlato molto di tattica con Pep. Dopodiché, è più facile adattarsi a qualsiasi sistema tattico. Guardiola ha cambiato la mia visione del calcio e degli allenatori, ha cambiato la mia comprensione del gioco. Grazie a lui, dovrebbe essere più facile per me adattarmi a ciò che Xavi chiede", le dichiarazioni del bomber.

OBIETTIVI - Tra ambizioni personali e di squadra: "Quanti anni al top ho ancora? Non so dire un numero preciso, ma posso dire che sto bene fisicamente. Cerco di portare qui la mia voglia di vincere, ho fame di vittorie sempre. Numero di gol? Non mi pongo un obiettivo preciso, la cosa importante è fare bene come squadra".

PASSATO - Non poteva mancare anche una domanda sul clamoroso 8-2 del Bayern Monaco proprio ai danni del Barcellona nei quarti di finale di Champions League del 2020: "Devo dire la verità e che non ne abbiamo parlato. È nel passato, non bisogna voltarsi indietro. Questo è il nostro principio".