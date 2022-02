Lewandowski: “Haaland ha grande potenzialità ma sul futuro nessuna certezza”

Due attaccanti a confronto che si sfidano a suon di gol in Bundesliga

L'attaccante del Bayern Robert Lewandowski, ha parlato del bomber del Borussia Dortmund Erling Haaland e sul fatto che possa raccogliere la sua eredità in Bundesliga o in altri campionati dove si trasferirà. “Il norvegese è un tipo di giocatore diverso da me. È forte, veloce, fisicamente sviluppato. Il suo stile di gioco si basa sulla potenza. Io invece ho altre qualità. E' bravo ma non possiamo sapere come si comporterà dopo e se continuerà ad essere un bomber di razza. Solo perché adesso ha un enorme potenziale non significa che sarà una star in futuro. Non mi piace confrontare un 33enne con un 21enne. Ognuno ha il proprio sviluppo e le proprie caratteristiche. Ma ovviamente Haaland è un grande giocatore di calcio che è un piacere guardarlo", ha detto Lewandowski.