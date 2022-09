Lewandowski: “II Barcellona mi ha voluto più di quanto abbia fatto il Real in passato”

Il bomber non ha mai nascosto che avrebbe avuto piacere a trasferirsi in futuro in Blancos ma adesso, col trasferimento in blagurana, quel desiderio pare essere svanito: "Quando ho visto quanto erano determinati a prendermi, ho capito che stavolta l'affare era molto più reale di qualsiasi mio precedente accostamento al Real Madrid", ha detto Lewandowski paragonando appunto l'interesse blaugrana di questa estate rispetto ai rumors degli scorsi anni dei Blancos. "Questo trasferimento mi aiuterà a stare bene nei prossimi anni. In Germania sembrava che ogni stagione potesse essere l'ultima. Vivere in Spagna e giocare in Liga è sempre stato un mio sogno".