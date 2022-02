Lewandowski, il gesto: in campo con una fascia con bandiera dell’Ucraina

L'iniziativa del bomber polacco del Bayern Monaco

Non ha segnato e questa è una novità. Ma per Robert Lewandowski il gol è arrivato comunque ed è stato quello più importante. Nella partita vinta sul campo dell’Eintracht Francoforte, il centravanti del Bayern Monaco ha deciso di scendere in campo con una fascia al braccio con la bandiera ucraina per mandare un segnale in favore di tutto il paese e del suo popolo. Il bomber polacco aveva già fatto sentire la sua voce schierandosi in favore della decisione di non prendere parte con la Polonia alla sfida con la Russia per lo spareggio Mondiale di marzo.